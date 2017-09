Von der Bühne auf die Waage

Das Abschiedspaket nach 17 Jahren Claus Peymann (Foto) am Berliner Ensemble (BE) bringt 4582 Gramm auf die Waage. In zwei Bänden finden sich Fotos und Kommentare zu fast allen Stücken, die während seiner Intendanz auf die Bühne gekommen sind. Natürlich gibt es hier viel Lob und Bedeutung.

Lasst Zahlen sprechen! Unter Peymann sind fast vier Millionen Besucher an den Schiffbauerdamm gekommen. Die 10.332 Vorstellungen haben bis Ende März 40.879 Minuten Applaus oder 28 Tage 9 Stunden und 19 Minuten Applaus nach sich gezogen. Das sind also 4 Minuten pro Vorstellung und ein sehr guter Durchschnitt. Mit guter Statistik und großen Regisseuren konnte Peymann immer punkten und hat so die Institution Theater am Bertolt-Brecht-Platz erhalten.

Doch leider lässt sich Bedeutung und die Veränderung von Gesellschaft nicht nur in Zahlen, Durchschnittsapplaus und Bestandssicherung messen. Die tollen kraftmeierische...