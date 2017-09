Heißer Finanzmarkt

Warren Buffett wurde am Mittwoch 87. Wir gratulieren. Aber solchen Beifall hat der (hinter Bill Gates) zweitreichste Mann auf dem Globus nicht nötig. Er hat an seinem Geburtstag einen Extragewinn von 11,5 Milliarden Dollar eingestrichen, nämlich für seine 700 Millionen Vorzugsaktien an der Bank of America, für die er einst fünf Milliarden Dollar bezahlt hatte. In reguläre Aktien umgetauscht, sind sie an der Börse derzeit etwa 16,5 Milliarden Dollar wert. Das ist ein netter Gewinn im Laufe von sechs Jahren und erinnert die Börsenprofis daran, dass der Aktienmarkt schon einige Jahr lang gut gelaufen ist. Seit der letzten Finanzkrise, genauer seit dem Tiefpunkt, den die Börsen damals im März 2009 erreicht hatten, sind Dax (Deutscher Aktienindex) und S&P-500 (der beste Index für die US-Börsen) um 225 bzw. um 240 Prozent (also um mehr als das Dreifache) gestiegen. Mehr als acht Jahre fast ununterbrochene Börsen-Hausse, das ist schon was. Die erfahrenen Zoc...