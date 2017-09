Am längeren Hebel

Wird die SPD jetzt eine Friedenspartei? Deutschland eine atomwaffenfreie Zone? Das würde mich freuen. Ich halte mich an die Bibel: »An den Früchten sollt ihr sie erkennen.« Als Vorsitzende des Haushaltsausschusses des Bundestags gehen alle Beschaffungsaufträge der Bundeswehr über mehr als 25 Millionen Euro durch meine Hände und bedürfen einer speziellen Freigabe durch das Gremium. Es waren in den letzten vier Jahren sehr viele. In der 17. Legislaturperiode gab es 35 solcher Vorlagen im Wert von 6,65 Milliarden Euro. Damals regierte die Union mit der FDP. In dieser Legislaturperiode waren es 128 Vorlagen mit einem Gesamtvolumen von 34,44 Milliarden Euro. Das ist eine Steigerung um 357,4 Prozent!

Die Linke hat diese Beschaffungsaufträge abgelehnt, ging es doch in der Regel immer um die Ausrüstung der Bundeswehr für Auslandseinsätze. Allein 30 Vorlagen wurden noch schnell – gegen unsere ...