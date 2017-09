Früh übt sich ...

Steckt der Kapitalismus in der Krise, wird militärisch aufgerüstet. Mit einem aggressiven Werbefeldzug will die Bundeswehr derzeit vor allem Jugendliche erreichen. So lockt sie immer mehr Minderjährige in Abenteuercamps, um sie für eine Karriere als Berufssoldat zu begeistern. Dass es gelingt, belegt die aktuelle Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion, die junge Welt vorliegt. Danach ziehen die als »Freizeitabenteuer« verkauften Trips immer mehr Jugendliche an.

Über 2.000 Minderjährige nahmen demnach in diesem Jahr bereits an den Rekrutierungscamps der Bundeswehr teil; im gesamten letzten Jahr waren es gut 500 weniger. Sein Angebot richte das Heer an 16- bis 17jährige, schreibt die Bundesregierung. Und weiter: »Darüber hinaus können im Einzelfall Lebensjüngere mit betrachtet werden, sofern sich diese in der Berufsfindungsphase befinden.« Die Camps finden in fast allen Bundesländern zwischen der Ostsee und dem bayrischen Hinterland ...