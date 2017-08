Hymnen, geerdet

Hier ist wieder eines dieser Popmärchen, fast zu kitschig, auf jeden Fall zu weit hergeholt, um als glaubwürdig zu gelten, wenn man es denn erfunden hätte. Bedouine ist Azniv Korkejian, geboren und aufgewachsen im syrischen Aleppo als Kind armenischer Eltern, Kindheit in Saudi-Arabien, Gewinnerin in der Green-Card-Lotterie, Jugendjahre in wechselnden Orten in den USA. Sie wird schließlich in Los Angeles im Tonstudio von Gus Seyffert (Bassist und Produzent für u. a. Beck, Norah Jones, The Black Keys) vorstellig und fragt nach einem Aufnahmegerät, mit dem sie unterwegs analog Songs aufnehmen kann. Darum gebeten, spielt sie an Ort und Stelle einen Song vor.

Dann arbeiten sie drei Jahre zusammen, sie spielt kleine Shows in LA, bis Soulmusiker und Produzent Matthew E. White nach einer Show davon so beeindruckt ist, dass er die Songs in seinem Spacebomb-Studio in Richmond einer einfühlsamen und Soundflächen öffnenden Bearbeitung unterzieht, wie schon kürzlich b...