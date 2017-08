Staatsräson gestört

Nach der Sommerpause im Münchner NSU-Prozess ist die Bundesanwaltschaft am Donnerstag bei der Fortsetzung ihres Plädoyers unterbrochen worden: »Wir klagen an«, riefen mehrere Aktivistinnen und Aktivisten auf der Zuschauertribüne. Adressaten waren unter anderem die Bundesanwälte Herbert Diemer, Anette Greger und Jochen Weingarten persönlich. Über die Balustrade flogen Papierschnipsel mit den Namen weiterer Personen und Institutionen, denen das Aktionsbündnis »Tribunal NSU-Komplex auflösen« eine Mitverantwortung für die Mord- und Anschlagsserie des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) oder deren Nichtaufklärung vorwirft. »Wir klagen sowohl die Ermöglichungsbedingungen als auch die Verantwortung einzelner Personen im NSU-Komplex an – weil beides nicht voneinander zu trennen ist«, heißt es in der Einleitung der vom Bündnis verfassten Anklageschrift, die bereits im Mai im Schauspiel Köln vorgestellt wurde. Im Saal A101 des Oberlandesgerichts München sch...