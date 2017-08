Alles nicht so schlimm

Bonn/Berlin. Die Nationale Antidopingagentur (NADA) hat Kritik an der gegenwärtigen Doping-Bekämpfung zurückgewiesen, die im Zuge der Veröffentlichung der jüngsten Dopingstudie aufgekommen sind. Laut dieser sollen 40 Prozent aller Leichtathleten bei der WM 2011 in Daegu/Südkorea gedopt gewesen sein. Perikles Simon, Koautor der Studie, hatte in der FAZ die Strukturen im deutschen Antidopingkampf angeprangert.

»Wir sehen nicht alles so schwarz wie Herr Simon«, sagte NADA-Vorstand Lars Mortsiefer dem sid: »Es hat sich in den letzten Jahren im Dopingkampf einiges getan, vor allem was Transparenz und Unabhängigkeit einzelner Einrichtungen angeht. Es ist kein Gemauschel der Verbände mehr«. Auch Simons Kritik am Bund, der zwar ...