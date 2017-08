Meerschweinchen können mitmachen

Technomusik erobert das Land, und man fängt an, es »Berliner Republik« zu nennen: Die frühen 90er waren eine gute Zeit, in der Psychiatrie zu landen. Bei Karl Schmidt spielten auch Drogen oder seine Mutter eine Rolle, je nachdem wen man fragt.

Sven Regeners besten Roman, »Magical Mystery oder Die Rückkehr des Karl Schmidt«, hat Arne Feldhusen jetzt verfilmt, bis in die Nebenfiguren toll besetzt und mit allen Reminiszenzen an Pop- und Alltagskultur ausstaffiert. Die Tanzschritte sind stilecht, die Schläfen rasiert, die Haupthaare gefärbt und aufgestellt. Das Drehbuch schrieb Regener selbst, Charly Hübner spielt Karl Schmidt so verschlafen wie eindringlich. Wie der einen anschauen kann mit bleischweren Lidern!

Schmidt tauchte als Nebenfigur in Regeners »Herr Lehmann«-Roman schon auf, hier steht er im Zentrum. Er lebt in einer betreuten WG von Exjunkies und arbeitet als Hausmeister in einer Art Streichelzoo mit Krokodi...