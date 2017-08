Macht Kleinholz aus dem Eigentum

Eine bunte Menge aus »Seeleute[n] und Hafenproletariat« versammelt sich, um gegen Lohnkürzungen zu protestieren. Der Streik wird zum Aufstand, als die Behörden in die Menge schießen lassen. »Seeleute hissten die rote Fahne, schleppten Bordgeschütze ins Stadtzentrum, nahmen die Handelskammer unter Beschuss und ließen kaum eine Scheibe im ganzen Viertel heil. Außerdem machten sie Kleinholz aus dem Eigentum mehrerer wohlhabender, im Sklavenhandel tätiger Kaufleute.«

So revolutionär ging es 1775 in Liverpool zu. Der US-amerikanische Historiker Marcus Rediker beschreibt die Situation in seinem Buch »Gesetzlose des Atlantiks. Piraten und rebellische Seeleute in der frühen Neuzeit«. Die kürzlich im Mandelbaum-Verlag auf deutsch erschienene Essaysammlung fasst seine 30jährige Forschungsarbeit zu Seefahrt, Piraterie und Sklaverei zusammen. Der marxistische Historiker ist ein Vertreter der »Geschichte von unten«, ihn interessieren die arbeitenden Menschen (vor alle...