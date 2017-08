Grundsätze bekräftigen und nicht verwässern

Am 23. August veröffentlichten die Leipziger Linke-Politiker Volker Külow, Ekkehard Lieberam und Jochen Traut eine Erklärung zum Wahlkampf ihrer Partei. Etwa 40 Unterstützer haben diese bereits unterzeichnet. In dem Papier heißt es:

Der Ältestenrat der Linken hat uns mit seiner öffentlichen Erklärung vom 11. August 2017 zu den jüngsten Aussagen von Gregor Gysi zu »Rot-Rot-Grün« aus dem Herzen gesprochen: Es ist erforderlich, »sich solchen Entstellungen des Wahlprogramms entgegenzustellen«. In »kleinen Schritten Rot-Grün« entgegenzukommen ist ein unverständlicher Angriff auf die Grundsubstanz unseres Wahlprogramms.

Wahlkämpfe sind Zeiten der kämpferischen Vertretung unserer Grundsätze und Alleinstellungsmerkmale. Nur so können wir unser Wählerpotential ausschöpfen. Nur so können wir im Wahlkampf einen sinnvollen Beitrag zur Aufklärung über die politischen Fronten in der Bundesrepublik und unser Angebot einer linken Wahlalternative leisten. Im Wahlprogramm ...