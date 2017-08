Operation Straßenkampf

In Belgien werden schwerbewaffnete Soldaten weiterhin in den Städten präsent sein. Davon geht die Armeeführung nach Informationen der flämischen Tageszeitung De Standaard aus. Wie das Blatt am Montag berichtete, sei es laut einigen belgischen Generälen nicht zu erwarten, dass die Terrorgefahr in naher Zukunft sinkt. Bis mindestens 2020 würden die Streitkräfte deshalb im Einsatz bleiben. Die meisten Belgier haben sich inzwischen an die ständige Präsenz der 1.250 Soldaten in den wirtschaftlichen und touristischen Zentren des Landes gewöhnt.

Seit zweieinhalb Jahren unterstützt die Armee die Polizei in der Abwehr von Terroranschlägen. »Mit mehr als tausend Militärs ist die ›Operatie Home­land‹ bei weitem die größte Operation der Armee«, teilte das Verteidigungsministerium in einer Erklärung vom 7. Juli mit. Der Einsatz gilt als noch wichtiger als der der belgischen Luftwaffe im Nahen Ost...