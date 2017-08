Re: Frisuren für ein neues Ich

Wie die »Barber Angels« Obdachlosen helfen

Friseurin Tina will mit ihrem Handwerk Gutes tun. Unter der Leitung von Gründer Claus Niedermaier schneidet sie mit den sogenannten Barber Angels Obdachlosen in ganz Deutschland kostenlos die Haare. Sie ist an vielen Wochenenden im Einsatz, um Menschen wieder Mut zu machen.

Arte, 19.40

Der Fall Buback

Die offenen Wunden des RAF-Terrors

Die tödlichen Schüsse auf Siegfried Buback und seine beiden Begleiter Georg Wurster und Wolfgang Göbel am 7. April 1977 markieren den Beginn eines Jahres, das in der Bundesrepublik Deutschland zu bis d...