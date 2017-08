»Betreten auf eigene Gefahr«

Für Moderator Bela B von Den Ärzten war es das »vielleicht wichtigste Festival in Deutschland«: Am Wochenende fand in Jamel, einer Neonazihochburg im Nordwesten von Mecklenburg-Vorpommern, zum elften Mal das Festival »Rockt den Förster« statt. Es heißt so, weil es auf dem »Forsthof« des Ehepaars Horst und Birgit Lohmeyer stattfindet. Der Musiker und die Schriftstellerin waren dort 2004 eingezogen, nur um festzustellen zu müssen, dass sie unter Leute geraten waren, die den kleinen Ort zu einem »nationalsozialistischen Musterdorf« machen wollen. Einer ihrer Nachbarn hat zum Beispiel bis heute auf seinem Grundstück nahe der Straße einen Wegweiser, auf dem Braunau am Inn, der Geburtsort von Adolf Hitler, angegeben ist: »855 km«, ebenso wie das heute russische »Königsberg« mit »732 km« und das polnische »Breslau« mit »570 km«.

Damit solchen Leuten »demokratischer Gegenwind« entgegenbläst, organisieren die Lohmeyers seit 2007 auf ihrem Grundstück das Musikfesti...