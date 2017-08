Die innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, Ulla Jelpke, kommentierte am Dienstag die Resultate des Pariser Flüchtlingsgipfels vom Montag:

Um das Sterben im Mittelmeer zu beenden, brauchen Flüchtlinge sichere und legale Wege zur Prüfung ihres Schutzbegehrens nach Europa. Die Vereinbarungen des Pariser Flüchtlingsgipfels sind hier nur Augenwischerei. Sie sollen davon ablenken, dass es den Regierenden allein um die Abschottung Europas geht. Wer – wie auch die Bundesregierung – mörderische Bürgerkriegsmilizen wie die sogenannte Libysche Küstenwache zu Partnern der EU-Flüchtlingspolitik macht und Flüchtlinge noch in Afrika in Lagern internieren will, zeigt, dass es ihm nicht um den Schutz der fliehenden Menschen, sondern um die Abwehr der Fluchtmigration von Europa geht. Die EU-Staaten handeln nach dem Motto: aus den Augen, aus dem Sinn. Doch die Fluchtmigration aus Afrika wird so lange andauern, wie die von den reichen Industriestaate...