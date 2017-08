»Brexit« weiterhin mühsam

Nach vier Wochen Urlaub heißt es für die britische Premierministerin Theresa May: »Auf nach Japan«. Dort möchte sie ab dem heutigen Mittwoch für ein Freihandels­abkommen zwischen dem asiatischen und ihrem Staat werben. Nach Gesprächen mit den USA ist das der zweite Versuch der Regierung in London, die Wirtschaft auf die Zeit nach dem Austritt aus der Europäischen Union im Jahr 2019 vorzubereiten.

Doch in Japan weht May ein kühler Wind entgegen. Das Land verhandelt derzeit ein Freihandelsabkommen mit der EU und möchte dies nicht durch separate Gespräche mit Großbritannien gefährden. Überhaupt steht man in Japan dem »Brexit« skeptisch gegenüber. Führende japanische Konzerne wie Nissan produzieren im Königreich und nutzen die Insel als Sprungbrett zum übrigen europäischen Markt.

Kein Wunder also, dass der japanische Unternehmerverband Keidanren von Großbritannien gewisse »Übergangsregelungen« fordert, »um Zeit zum Planen zu gewährleisten«, wie die Financial ...