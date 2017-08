Lohnabhängige schlechter abgesichert

In der BRD arbeiten immer weniger Menschen in Betrieben, die an einen Branchen- bzw. Flächentarifvertrag gebunden sind. Im vergangenen Jahr lag der Anteil der Beschäftigten, die in einem Unternehmen arbeiteten, das an einen Branchentarifvertrag gebunden ist, im Westen bei 51 Prozent und im Osten nur noch bei 36 Prozent. Dies berichtete die Berliner Zeitung am Dienstag und bezog sich dabei auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion.

Die Tarifbindung geht demnach seit Mitte der 1990er Jahre kontinuierlich zurück. Vor 20 Jahren galt noch für 68 Prozent der Lohnabhängigen in den w...