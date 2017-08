Gemeinsam kämpfen

Der diesjährige Tarifkonflikt für die rund 3,4 Millionen Beschäftigten des Einzelhandels geht langsam, aber sicher zu Ende. Am Dienstag übernahm auch der Verhandlungsbezirk Nordrhein-Westfalen mit seinen 711.000 Beschäftigten die Ende Juli in Baden-Württemberg erzielte Einigung (siehe jW vom 29. und 31. Juli). Demnach steigen die Löhne und Gehälter rückwirkend zum 1. Juli dieses Jahres um 2,3 Prozent und zum 1. Mai 2018 um weitere zwei Prozent. Doch der gewerkschaftsinterne Streit um das Ergebnis und dessen Zustandekommen geht weiter.

»Auch wenn viele Beschäftigte mehr erwartet haben: Jeder zusätzliche Euro in den Taschen der Beschäftigten bedeutet einen Erfolg im Kampf gegen heutige Armut und gegen Armut im Alter.« Mit dieser unüblich distanzierten Formulierung begründete die Verdi-Verhandlungsführerin für NRW, Silke Zimmer, die am Dienstag in Recklinghausen erzielte Einigung. Man sei »einen Schritt weiter, aber noch weit entfernt von einer wirklichen Lö...