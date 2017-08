Tödliches Besitzdenken

Zwei Schwestern der ermordeten Yeter P. waren am Dienstag als Nebenklägerinnen vor dem Berliner Landgericht erschienen. Mehmet P., der laut Anklageschrift am 5. Dezember 2016 seine Ehefrau mit heißem Wasser verbrüht und anschließend 17mal auf sie eingestochen hatte, hielt den Blicken seiner Schwägerinnen nicht stand. Beide Frauen trugen dunkle Kopftücher und kämpften mit den Tränen, eine von ihnen versuchte fast ununterbrochen, dem Angeklagten ins Gesicht zu sehen, was sie selbst so viel Kraft kostete, dass sie nach dem Verlesen der Anklageschrift mit Kreislaufproblemen von einer Sanitäterin versorgt werden musste. Die zweite Nebenklägerin hatte kurz vor Beginn der Hauptverhandlung Mehmet P. schluchzend als »ehrlosen Teufel« bezeichnet – so übersetzte es ein Kollege der kurdischen Zeitung Yeni Özgür Politika.

Der Angeklagte selbst verfolgte mit gesenktem Kopf die Ausführungen des Staatsanwalts – obwohl der Mittvierziger sein halbes Leben in Deutschland ve...