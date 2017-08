Für eine Handvoll Murmeln

»Knallhartes G-20-Urteil!« titelte die Hamburger Morgenpost am Dienstag. Am Montag hatte Amtsrichter Johann Krieten den Niederländer Peike S. (21) wegen zweier Flaschenwürfe zu 31 Monaten Haft verurteilt (jW berichtete). Der Richter beließ es nicht bei der skandalös harten Strafe, sondern diffamierte in der Urteilsbegründung den Gipfelgegner auch noch als »Krawalltouristen«. Polizisten seien »kein Freiwild für die Spaßgesellschaft«, sagte er in Richtung des Angeklagten, der in Amsterdam für Bedürftige kocht und mit der Spaßgesellschaft des Richters wenig am Hut haben dürfte.

Am Dienstag kam der zweite Streich. Ein anderer Hamburger Amtsrichter verknackte den Polen Stanislaw B. (24) zu sechs Monaten Haft auf Bewährung. Das »Verbrechen« des Mannes: Bei einer...