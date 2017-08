Rakete aus Pjöngjang über Japan

Die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) hat am Dienstag erneut eine Rakete getestet. Das Militär des Landes feuerte trotz harter Sanktionen unangekündigt einen Flugkörper von großer Reichweite über den Norden Japans hinweg in Richtung Pazifik. International wurde dieses Vorgehen harsch kritisiert. Die vermutliche Mittelstreckenrakete sei in einem Gebiet nahe der Hauptstadt Pjöngjang gestartet, teilte der Generalstab der südkoreanischen Armee mit. Sie sei etwa 2.700 Kilometer weit geflogen.

Vor allem Japan reagierte scharf. Die Regierung in Tokio forderte die Einberufung des UN-Sicherheitsrates. Es sei das erste Mal gewesen, dass die DVRK un...