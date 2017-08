Frauen im Streik

Welche Rolle spielen Geschlechterverhältnisse in Arbeitskämpfen? Die Soziologinnen Ingrid Artus und Jessica Pflüger haben sich dieser sonst wenig beachteten Frage in einem Beitrag für die Fachzeitschrift Industrielle Beziehungen angenommen. Sie widersprechen der These, Frauen seien »hard to organize«, also nur schwer für gewerkschaftliche Organisierung zu gewinnen. In bezug auf Deutschland ist vielmehr von einer »Feminisierung des Arbeitskampfs« die Rede, die sich aus der Verschiebung des Geschehens weg von den traditionellen Industrien hin zum Dienstleistungssektor ergebe.

Zwar haben in den Jahren 2009, 2013 und 2015 tatsächlich mehr Frauen als Männer an Streiks teilgenommen, ein eindeutiges Bild liefert die Statistik jedoch nicht. Dennoch sehen die Autorinnen Hinweise auf einen Trend zur »Verweiblichung« der Gewerkschaftsbewegung. So fanden zuletzt vermehrt Arbeitskämpfe in typischen »Frauenberufen« wie dem Gesundheits-, Erziehungs- und Sozialwesen sowi...