Die Abschottung Europas vor Menschen, die auf der Flucht sind, wird immer weiter vorangetrieben. Hauptziel dabei scheint eine Verlagerung der EU-Außengrenze nach Afrika zu sein. Einem anderen Ort, an dem Geflüchteten die Einreise in die EU verwehrt wird, widmen sich Agnieszka Czyzewska-Jacquemet und Kasia Michalak in dem Feature »Marmor und Kinder – Tschetschenische Flüchtlinge am Bahnhof von Brest« (Radio Lubin 2016/DLF 2017; Di., 19.15 Uhr, DLF). Bei FSK blüht dann der »Dissident Garden« (Di., 20 Uhr und Mi., 8 Uhr) auf. Entstanden ist er zwecks praktischer Utopiekultivierung im Zuge der Proteste gegen den Hamburger G-20-Gipfel. Er wird bewirtschaftet von einem interdisziplinären Kollektiv aus Musikern, Künstlern, Clubbetreibern und vielen anderen, die auch die Seite dissidentgarden.de gestaltet haben. Bei der sich anschließenden Sendung »Punksupermarkt« (Di., 22 Uhr, FSK) heißt es dann: »Die Hummel sitzt erschöpft auf der trockenen Blüte, heute wird e...