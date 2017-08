Scharfe Dienstwaffen

Warum kann man in der BRD eigentlich keine örtlichen Polizisten einsetzen, wenn es gegen Neonazis aus ihrer Region geht? Die Frage ist rhetorisch, die Sache klar: Um nicht den Bock zum Gärtner zu machen. Zu groß ist das Risiko, dass die bei einer Razzia gegen rechts eingesetzten Beamten entweder eine Gesinnungsgemeinschaft mit den Verdächtigen pflegen oder gar mit ihnen identisch sind. Wobei man einschränken muss: Nicht alle Polizisten sind Neonazis, wie auch nicht alle Rechten hauptberuflich Polizisten sind. Ein paar »V-Leute« wollen auch noch untergebracht sein.

Sind das etwa linke Verschwörungstheorien? Wenn ja, ist auch die Polizeiführung längst dafür empfänglich. So wurde während der ausländerfeindlichen Unruhen in Freital, nachdem ein sächsischer Bereitschaftspolizist Interna seiner Dienststelle an die rechtsterroristische »Gruppe Freital« durchgestochen hatte, lieber ortsfremdes Per...