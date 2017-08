Auf der Resterampe

Vor zwei Jahren drohte der Ukraine der Staatsbankrott. Das durch Krieg und Wirtschaftseinbruch getroffene Land war nicht in der Lage, fällige Auslandsanleihen im Wert von 23 Milliarden US-Dollar zu bedienen. Doch eine Staatspleite, ein Jahr nach der »Revolution der Würde«, hätte insbesondere die westlichen Garantiemächte dumm ausschauen lassen. Was ökonomisch zwangsläufig erschien, musste also politisch verhindert werden.

So kam es, dass der Internationale Währungsfonds und die US-Regierung die privaten Gläubiger der Ukraine unter Druck setzten. Sie sollten auf 70 Prozent ihrer Forderungen, insgesamt Ansprüche von 15 Milliarden Dollar, verzichten, um die Ukraine finanziell wieder auf die Beine zu stellen. Die Gläubiger, allen voran der US-Fondsbetreiber Franklin Templeton, ließen sich nach einigem Hickhack auf den Deal ein. Templeton ist ein sogenannter Value Investor, das heißt er sucht Papiere, die aktuell unter dem Wert gehandelt werden, den seine Anal...