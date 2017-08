Rechte nicht nehmen lassen

Die Initiative »Demonstrationsrecht verteidigen!« hat sich am Montag mit einem gleichnamigen Aufruf an die Öffentlichkeit gewandt, um gegen den Abbau der demokratischen Grundrechte zu protestieren, jW dokumentiert diesen in Auszügen.

»(…) Von den USA bis zur Türkei, von Frankreich bis Ungarn rücken Regierungen nach rechts, heben durch die Verfassung gesicherte demokratische Grundrechte auf, verbieten und unterdrücken Proteste und Streiks und gehen den Weg in einen Polizeistaat. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland liegt im Trend. (…) Seit den jüngsten Gesetzesänderungen durch die Bundesregierung (u. a. die Paragraphen 113, 114 StGB sowie Massenüberwachung von Whats-App/Facebook), der Initiative zur Einschränkung des Streikrechts (»Tarifeinheit«) und den schweren Grundrechtsverletzungen gegen Demonstranten, Sanitäter, Rechtsanwälte und Journalisten beim G-20-Gipfel in Hamburg im Juli 2017 ist es offensichtlich: Nach de...