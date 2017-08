IS auf dem Rückzug

Die syrische Armee hat nach eigenen Angaben am Montag die Kontrolle über das strategisch wichtige Kalamun-Gebirge im Westen des Landes übernommen und alle Kämpfe eingestellt. Die libanesische Hisbollah habe zuvor mit den verbliebenen Kämpfern der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) eine Vereinbarung über deren Abzug in den Osten Syriens getroffen, Damaskus habe dem zugestimmt. Die Operation zwischen Arsal und Ras Baalbek war von syrischer Seite mit der libanesischen Armee koordiniert worden, die auf ihrem Territorium die Dschihadisten attackierte und nun ebenfalls ihre Angriffe einstellte.

Die Vereinbarung sieht vor, dass die Kämpfer vom Syrischen Arabischen Roten Halbmond (SARC) in 17 Bussen und zehn weiteren Fahrzeugen aus dem Gebirge herausgebracht und in den Südosten Syriens begleitet werden. Nach unbestätigten Berichten ist ihr Ziel das Grenzgebiet von Abu Kamal. Dort zerstörte die US-Luftwaffe am Montag die Al-Bakaan-Brücke, die östlich der ...