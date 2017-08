Lohnfrage im Mittelpunkt

Rekordbeschäftigung und deutsches »Jobwunder« haben eine prekäre Basis: Ein Fünftel der Beschäftigten in der Bundesrepublik arbeitet im Niedriglohnbereich, die Zahl der Leiharbeiter nähert sich der Millionenmarke und unbefristete Arbeitsverhältnisse sind zur großen Ausnahme geworden. Gegen diesen Trend der Prekarisierung der Arbeits- und Lebensverhältnisse argumentiert die Partei Die Linke schon seit Jahren vergeblich an. Nun hat sie sich die Mühe gemacht und konkrete Vorschläge für ein neues Normalarbeitsverhältnis erarbeitet.

Bernd Riexinger, Linke-Parteichef und Koautor des Konzeptes wies am Montag bei der Präsentation desselben in Berlin darauf hin, dass man mit den Vorschlägen durchaus an das alte Normalarbeitsverhältnis anknüpfe. Es sei aber auch klar, dass man dieses nicht einfach so übernehmen könne, schließlich habe es auf dem in der alten Bundesrepublik weit verbreiteten Rollenmodell des männlichen Alleinverdieners beruht. Im allgemeinen versteh...