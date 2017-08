Botschaft für Meeresschutz

Zehn Tage lang hatte der Naturschutzbund Deutschland (NABU) an Bord eines Seglers schon für stärkeren Meeresschutz geworben, da fand die Fahrt in Hamburg ein geradezu skurriles Ende: Gerade eben war mitreisenden Gästen an Bord demonstriert worden, welch dreckige Abgasfahnen viele Seeschiffe hinter sich herziehen, als ein im Hafen arbeitender Bagger ihnen eine pechschwarze Qualmwolke entgegenschickte. Deutlicher hätte nichts die Berechtigung der Tour »NABU macht Meer«, die am vergangenen Freitag zu Ende ging, demonstrieren können.

Der NABU hatte den 100 Jahre alten ehemaligen Heringslogger »Ryvar« gechartert, um über konkrete Defizite im Meeresschutz zu informieren, Herausforderungen aufzuzeigen und über Lösungen zu diskutieren. Aufwendig war zunächst ein knapp 40 Quadratmeter großes Gaffelsegel mit Schweinswal-Abbildungen und Tourmotto gestaltet und die »Ryvar« so als Botschafterin des Meeresschutzes kenntlich gemacht worden. Die Tour führte von Rostock-W...