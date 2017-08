»… habe ich den Judenstaat gegründet«

Vor 120 Jahren, vom 29. bis zum 31. August 1897, fand in der Schweizer Stadt Basel zum ersten Mal ein »Zionisten-Congress« statt. Zentrale Ergebnisse waren die Gründung einer internationalen Organisation mit einer gewählten Führung und die Beschlussfassung über eine kurze Grundsatzerklärung, das »Baseler Programm«. Der am heftigsten diskutierte Punkt der Tagesordnung lautete in der deutschen Fassung: »Der Zionismus erstrebt die Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte in Palästina.«

Das »Baseler Programm« nennt außerdem die wichtigsten Mittel, die nach übereinstimmender Meinung des Kongresses zum Erreichen des Zieles dienen können: 1. Die Förderung der Ansiedlung jüdischer »Ackerbauern, Handwerker und Gewerbetreibender« in Palästina. 2. Die Organisierung aller Juden in örtlichen oder allgemeinen Gruppen im Einklang mit den Gesetzen der verschiedenen Länder. 3. »Die Stärkung des jüdischen Volksgefühls und Volksbewusstseins«. 4. »Vorberei...