Friesenforschung

Der Kulturhistoriker Hans Peter Duerr war 1994 per Schiff mit einer Gruppe Bremer Studenten ins nordfriesische Wattenmeer nahe der Hallig Südfall aufgebrochen, um dort nach Spuren der in Sturmfluten untergegangenen Stadt Rungholt zu suchen. Nach 19 »Expeditionen« war sich Duerr anhand der Funde sicher, Spuren von minoischen Seefahrern gefunden zu haben, die einst auf Kreta lebten. Die Minoer hätten vor mehr als 3.000 Jahren den weiten Weg über die Nordsee bewältigt – viel früher als bislang angenommen. Demnach waren die Abenteurer wegen des englischen Zinns, das sie für die Herstellung von Bronze brauchten, nach Nordeuropa gesegelt und hatten dann von England aus den Abstecher in die nordfriesischen Gewässer unternommen, um noch Bernstein an Bord zu nehmen. »Unsere Funde im Wattenmeer sind eindeutig«, sagte Duerr und nannte Keramikscherben, exotische Muscheln und das persönliche Siegel eines minoischen Seemanns als Beispiele.

Für den Forscher war klar, da...