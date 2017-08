»Rentenniveau auf 50 Prozent erhöhen«

»Rente muss reichen« – so heißt die aktuelle Kampagne des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Mit ihr will der DGB vor der Bundestagswahl auf drohende Altersarmut hinweisen und Konzepte gegen sie vorschlagen. Nur: Auf der Straße sieht man die Gewerkschafter dafür fast nicht. Am heutigen Freitag wird es die bislang einzige Demonstration zum Thema geben, allerdings nicht in Berlin, sondern in Kassel. Will sich der DGB doch nicht mit ganzer Kraft einsetzen?

Im Gegenteil. Der DGB hat das Thema schon zu Beginn des vergangenen Jahres auf die politische Agenda gesetzt. Seitdem wird es auch von den Parteien breit diskutiert. Im Frühjahr dieses Jahres wurden an mehr als 300 Standorten pendelnde Arbeitnehmer über unsere Vorschläge informiert. Am 15. September wird es einen weiteren bundesweiten Aktionstag geben. Ansonsten sind die Maßnahmen recht vielfältig: In vielen Bundesländern sind Straßenbahnen und Busse mit unserem Kampagnenmotto beschriftet; in Niedersachsen sin...