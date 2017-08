Vom Schwinden der »Überlappung«

Auf den da in Washington sei »ein Stück weit« kein Verlass, meinte die Kanzlerin zum Sommeranfang im Bierzelt. Am Ende der Ferienzeit beschied sie am Mittwoch bei einer Handelsblatt-Veranstaltung in Berlin auf die Frage, ob die Bundesrepublik bei einem Konflikt mit Nordkorea automatisch an der Seite der USA stehe: »Nein, nicht automatisch.« Immerhin fiel noch der Satz: »Es gibt ein hohes Maß an Überlappung mit den Interessen der USA.«

Wenn die Oberkommandierende so distanziert formuliert, werden die deutschen Transatlantiker unruhig: Der Kotzbrocken im Weißen Haus benagt seit seinem Wahlsieg ihre Nibelungentreue zu den USA. Die war bisher – neben Bekenntnis zur EU und bedingungsloser Unterstützung Israels – Teil der deutschen Staatsräson und Eintrittskarte für höhere Pöstchen. Die Verunsicherung demonstriert Die Zeit vom 24. August. Auf Seite eins verweisen gelb unterlegte Schlagzeilen auf einen Essay von Axel Hacke, in dem er ein »Plädoyer für den Anstan...