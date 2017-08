Nachschlag: Ruhiges Zeitenbild

Das 16. Jahrhundert findet gerade aufgrund des 500. Jubiläums von Luthers »Thesenanschlag« und der nachfolgenden Reformation besonderes Augenmerk. Um diese geht es auch in der sechsteiligen Fernsehserie »Wölfe«. Sie spielt in England, wo König Heinrich VIII. ebenfalls in Konflikt mit der katholischen Kirche ...