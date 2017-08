Stau auflösen

Die Wirtschaft Thailands wächst. Nachdem bereits das zweite Quartal mit einem Plus von 3,7 Prozent besser als erwartet war, hat die staatliche thailändische Planungsbehörde das Zielsegment für das Gesamtwachstum in diesem Jahr auf 3,5 bis vier Prozent angehoben. Die Weltbank schließt sich an und prognostiziert für dieses Jahr eine Steigerung des Bruttoinlandsprodukts um 3,5 Prozent. 2018 sollen es 3,6 Prozent werden.

Thailand gehörte einst zu Südostasiens »Tigerstaaten«. Doch die Asienkrise (1997/98), dann das Platzen der US-Immobilienblase vor rund einem Jahrzehnt und die folgende weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise haben den ökonomischen Motor ins Stottern kommen lassen. Hinzu kommen hausgemachte Probleme. Nicht zuletzt haben die innenpolitischen Turbulenzen der vergangenen elf Jahre auch bei der wirtschaftlichen Entwicklung des Königreichs Tribut gefordert. Erst war es die Entmachtung des früheren Premierministers Thaksin Shinawatra im September 200...