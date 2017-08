Erinnerungsort gefordert

Die Linksfraktion der Hamburgischen Bürgerschaft erinnerte am Freitag in einer Pressemitteilung an zwei rassistische Morde im Jahr 1980, die weitgehend in Vergessenheit geraten sind.

Angriffe auf Flüchtlingsheime und tödlicher Fremdenhass: Das gab es in Deutschland schon lange vor NSU, Lichtenhagen und Freital. In der Nacht vom 21. auf den 22. August 1980 griffen zwei Mitglieder der terroristischen neonazistischen Vereinigung »Deutsche Aktionsgruppen« eine Flüchtlingsunterkunft in der Billbrooker Halskestraße an. Bei dem Brandanschlag kamen zwei junge Vietnamesen ums Leben: Nguyen Ngoc Chau und Do Anh Lan, 22 und 18 Jahre alt.

Für eine kurze Zeit war die öffentliche Aufmerksamkeit groß. 400 Trauergäste kamen zur Beisetzung, Bürgermeister Hans-Ulrich Klose hielt die Trauerrede. Angehörige und Überlebende des Brandanschlages hingegen berichten, dass sie nach kurzer Zeit sich selbst überlassen wurden. In der Öffentlichkeit geriet das Verbrechen bald in Verge...