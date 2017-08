»Bis zu 40 Tage muss Akhanli in Spanien bleiben«

Der Schriftsteller Dogan Akhanli, der auch Mitglied der Vereinigung PEN ist, wurde am vergangenen Samstag in Spanien auf Grundlage eines türkischen Haftbefehls verhaftet. Zwar wurde er nach dem Wochenende freigelassen, muss aber vorerst in Spanien bleiben. Wie geht es Herrn ­Akhanli?

Er ist sehr schockiert davon, was ihm passiert ist. Herr Akhanli wusste, dass er in der Türkei auf Fahndungslisten steht. Aber dass der Arm Erdogans so weit reicht, war ihm nicht klar. Möglicherweise muss er nun bis zu 40 Tage in Spanien bleiben, bis die Behörden über das Auslieferungsbegehren der Türkei entschieden haben. Die spanischen Behörden müssen jetzt darauf warten, was ihre türkischen Kollegen vorlegen, um ihr Auslieferungsbegehren zu untermauern. Es ist leider auch möglich, dass sich eine Entscheidung dadurch bis zum letzten Tag hinauszögert. In Spanien wird Herr ­Akhanli nicht nur in seiner Freiheit eingeschränkt, das Ganze ist auch eine Kostenfrage: Er muss Anwält...