Visite für Zweistaatenlösung

Israel und Palästina erwarten hohen Besuch: Der neue Generalsekretär der Vereinten Nationen António Guterres kommt zum ersten Mal in die Krisenregion. Am Montag wird er unter anderem mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zusammentreffen. Am Dienstag reist er nach Ramallah ins besetzte Westjordanland, um mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas zu sprechen. Am Mittwoch beendet Guterres seine Visite in Gaza, wo er UN-Einrichtungen besuchen wird. Ein Treffen mit Führern der im Gaza herrschenden Hamas ist dem Vernehmen nach nicht geplant.

Die Erwartungen sind in beiden Länder unterschiedlich. »Wir warten darauf, dem Generalsekretär das wahre Israel zeigen zu können, eine Insel des Wohlstandes und der Stabilität im sonst unruhigen Nahen Osten«, sagte Israels UN-Botschafter Danny Danon bereits Ende Juni, nachdem der Generalsekretär seine Reiseabsicht bekanntgegeben hatte.

Das sieht Riad Mansur, der ständige Beobachter Palästinas bei ...