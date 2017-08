Erfundene Gefangene

Die Organisation »Kubanische Beobachtungsstelle für Menschenrechte« (OCDH) veröffentlicht monatlich die Namen von Personen, die in Kuba angeblich Opfer staatlicher Repression wurden. Obwohl die Gruppe 2009 in Madrid gegründet wurde, ist deren Vorsitzender Alejan­dro González Raga, ein gern gesehener Kronzeuge in deutschen Medien. Auch im Europäischen Parlament durfte er der Regierung in Havanna Menschenrechtsverletzungen vorwerfen. Peinlich dabei ist nur, dass in den von der OCDH präsentierten Listen Personen aufgeführt werden, die nicht in Kuba leben, nie existierten oder verstorben sind.

Am 3. Juli behauptete die OCDH auf ihrer Homepage, dass im Juni 410 Bürger, darunter 237 Frauen und 173 Männer, willkürlich verhaftet worden seien. Wie der in Kuba lebende guatemaltekische Journalist Percy Francisco Alvarado Godoy daraufhin in seinem Blog »Descubriendo Verdades« aufdeckte, waren davon jedoch 370 Fälle nicht belegbar oder sogar frei erfunden. Seine Reche...