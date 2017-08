Goldkirmes

Floyd Mayweather (links) ist auf dem Weg zum Boxmilliardär. In der Nacht zum Sonntag steigt in Las Vegas das Boxspektakel zwischen dem US-Glamourboxer Mayweather und dem irischen Mixed-Martial-Arts-Star Conor McGregor (rechts). Um den Erlös zu steigern, wechselt hierfür McGregor die Sportart, und Mayweather tritt vom Rücktritt zurück, den er 2015 nach einem einstimmigen Punktsieg gegen Andre Berto erklärt hatte. Das zum Weltereignis hochgeschriebene Duell soll insgesamt 623 Millionen Dollar einbringen. McGregor rechnet für sich mit 100 Millionen Dollar – und einem Sieg gegen einen der besten Boxer der Neuzeit. Mayweather erklärte: »Ich mache das, was mir...