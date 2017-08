Ernste Gesichter

»Closer« (»Näher«) ist die Ausstellung mit Radierungen von Lucian Freud der Berliner Festspiele im Martin-Gropius-Bau betitelt. Tatsächlich kommt der Enkel von Sigmund Freud in den ausschließlich auf die Körper reduzierten Radierungen seinen Modellen noch näher als in seinen Gemälden. Das Blatt »Woman with an Arm Tattoo« (Frau mit Armtattoo) zeigt den Oberkörper einer schlafenden, üppigen Frau. Der Kopf liegt in der linken Hand, wodurch das Gesicht unattraktiv geknautscht wird. Anmut und Schönheit sind etwas anderes, aber der 2011 im Alter von 88 Jahren gestorbene Lucian Freud ist vor allem durch seine bestechend realistischen Portraits von Menschen und Tieren bekannt.

Der britische Autor und Kunstkritiker David Sylvester bescheinigte Freud den Blick eines Pathologen. In der Tat ist Freuds Blick auf Körper und Haut unsentimental und gnadenlos. Man nannte ihn zu Recht einen »besessener Maler des Fleisches« und »das mitleidlose Auge«. Trotz seines Images, d...