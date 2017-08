Deutsche Verhältnisse

Die vielbefahrene Rheintalstrecke zwischen Karlsruhe und Basel bleibt wesentlich länger als erwartet gesperrt. Wie die Deutsche Bahn (DB) am Dienstag mitteilte, sollen die komplizierten Reparaturarbeiten zur Behebung eines Einbruchs an der Trasse in Rastatt nun bis zum 7. Oktober andauern. Damit wäre die für den internationalen Bahnverkehr wichtige Strecke für durchgehende Züge insgesamt mindestens acht Wochen lang unpassierbar. An der Baustelle hatten sich am 12. August beide Gleise in Folge unterirdischer Tunnelarbeiten um rund einen halben Meter gesenkt, nachdem Wasser und Erdmassen in die Baustelle eingedrungen waren.

Die Tunnelarbeiten in einer Tiefe von nur fünf Metern dienen dem vierspurigen Ausbau der Bahnstrecke entlang der oberrheinischen Tiefebene. Die neue Trasse ist für Geschwindigkeiten bis zu 250 Stundenkilometern ausgelegt. Die Untertunnelung von Rastatt soll dem Lärmschutz für die knapp 50.000 Einwohner der Stadt dienen. Doch ein von der ...