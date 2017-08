Rückzug vom »Pop-Kultur«-Festival

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat einen Boykott­aufruf gegen das Berliner Festival »Pop-Kultur« aufgrund der Beteiligung der israelischen Botschaft als »inakzeptabel« bezeichnet. Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) befand diesen laut Berliner Morgenpost als »widerlich«. Hingegen kritisieren jüdische und israelische Organisationen, dass die israelische Botschaft sich bei dem Festival, welches noch bis zum heutigen Freitag veranstaltet wird, engagiert:

»Wir – die Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost und Jewish Antifa Berlin – rufen das Berliner Festival ›Pop-Kultur‹ dazu auf, seine Partnerschaft mit der israelischen Botschaft zu beenden« – so beginnt ein gemeinsames Statement zweier jüdischer Organisationen aus Deutschland. Den genannten Gruppen schlossen sich mittlerweile weitere jüdische Gruppen aus verschiedenen Teilen der Welt an, die ihr Gewicht hinsichtlich der Aktionen der israelischen Botschaften und ihrer Partn...