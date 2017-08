Anklägerin des Tages: Luisa Ortega Díaz

Die internationalen Medien haben einen neuen Star, wenn es gegen Venezuela geht. Luisa Ortega Díaz gibt sich für jedes Schauermärchen her, dass in die Welt posaunt werden soll. Dabei war die damalige Generalstaatsanwältin bis vor wenigen Monaten bei den Regierungsgegnern in Venezuela noch verhasst, weil sie als Anhängerin von Hugo Chávez und der Bolivarischen Revolution galt. Doch seit sie im März mit Präsident Nicolás Maduro brach und ihm vorwarf, die Verfassung zu verletzen und eine Diktatur zu errichten, wird sie als »kritische Chavistin« hofiert.

Am vergangenen Freitag setzte sie nach Kolumbien ab, nachdem gegen sie Korr...