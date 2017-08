Tätersuche überfällig

Zwölfeinhalb Jahre nach dem ungeklärten Feuertod des Asylsuchenden in einer Dessauer Polizeizelle geht die Initiative in Gedenken an Oury Jalloh erneut in die Offensive. Sie will zur Aufklärung eine internationale, unabhängige Expertenkommission organisieren und diese in den kommenden Wochen vorstellen. Die deutsche Justiz habe bewiesen, dass sie kein Interesse an Aufklärung habe, erläuterten die Aktivisten in Berlin. »Eine Vielzahl von Experten aus dem Ausland haben aufgrund der ihnen vorliegenden Faktenlage bereits bestätigt, dass hier offensichtlich ein Mord vertuscht werden soll«, so die Initiative. Und dies reiche »bis in die höchsten Kreise der deutschen Polizei, Justiz und Politik«.

Grund sind auch aktuelle Ereignisse. Unter Druck geraten, hatte die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau vor einem Jahr Journalisten zu einem Brandversuch eingeladen. Ergebnisse sollten nach spätestens acht Wochen vorliegen, versprach sie. Doch die ließen auf sich warten, A...