»Erst nach Tagen wiesen Behörden auf Rückruf hin«

Laut Ihrem am Donnerstag vorgestellten Rückruf-Report wird fast die Hälfte der Meldungen über Lebensmittelrückrufe von den Behörden zu spät veröffentlicht. Die verfehlte Informationspolitik zu Fipronil-Eiern sei also kein Einzelfall. Um welche Fälle geht es?

Zum Beispiel hat Kaufland an einem Freitag Kirschen im Glas zurückgerufen, weil darin Glasscherben gefunden wurden. Auf der zentralen Behördenplattform lebensmittelwarnung.de ist die Meldung aber erst am Montag erschienen. Die Begründung der Behörde in Baden-Württemberg war: Es war Wochenende, da wurde nichts eingestellt. Beispielsweise gab es auch verspätete Warnungen vor Salmonellen oder Listerien.

Es darf aber keinen Verzug geben, wenn es darum geht, vor gesundheitsgefährdenden Lebensmitteln zu warnen. Wenn ein Unternehmen und eine Behörde davon wissen, dass diese im Markt sind, womöglich schon verkauft oder gar verzehrt wurden, müssen die Verbraucher sofort gewarnt werden. In der Hälfte der Fälle ...