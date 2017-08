Aufrüsten gegen Moskau

Die Konfliktparteien im Donbass haben in Minsk einen neuen Waffenstillstand vereinbart. Die Feuerpause soll ab dem heutigen Freitag gelten und hat das offizielle Ziel, den Kindern auf beiden Seiten der Front einen »friedlichen Schulanfang« zu gewährleisten. Die Ferien waren nicht ganz so unbeschwert, beide Seiten beschuldigen sich weiterhin ständiger Verletzungen bestehender Waffenruhen. Die international nicht anerkannte »Volksrepublik Donezk« (VRD) zum Beispiel meldete am Donnerstag morgen allein für den Vortag 33 Fälle von Beschuss durch die ukrainische Seite. Eine Dorfbewohnerin sei durch Splitter verletzt worden. Der Beauftragte der VRD für die Waffenstillstandsverhandlungen, Denis Puschilin, wies darauf hin, dass erst am letzten Wochenende ein Feuerwehrmann aus Donezk, der einen durch Beschuss ausgelösten Brand gelöscht habe, von der ukrainischen Seite gezielt unter Feuer genommen worden sei. Umgekehrt beschwerte sich Kiew über 18 »feindliche Angrif...