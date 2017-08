Wo ist das Geld?

Morgen beginnt in Hamburg die Amateurbox-WM. Der Deutsche Boxverband (DBV) freut sich, es ist seit 1995 die erste WM, die er ausrichtet. Doch im Weltverband AIBA gibt es Ärger. Ein Finanzskandal um den taiwanesischen Präsidenten Wu Ching-kuo und wirft lange Schatten auf die WM. Der hatte auf der letzten Sitzung des Exekutivkomitees der AIBA am 24. Juli in Moskau die Bombe platzen lassen: Rund 25 Millionen Euro Schulden soll die AIBA angehäuft haben. »Wenn die Gläubiger ihr Geld bei Gericht einfordern, sind wir pleite«, sagt DBV-Präsident Jürgen Kyas.

Und der K. o. rückt näher. Die Firma Bankons MMC, ein Großhandelsunternehmen aus Aserbaidschan, forderte bis zum 21. August ...