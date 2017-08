Die Ruhe beim Sturm

Die Bezeichnung »Zuschauer« bekommt hier, bei der Blindenfußball-EM (17.–26.8.) in der Arena am Anhalter Bahnhof zu Berlin, eine sehr eigene Konnotation. Der Sport bietet nicht den Schauwert wie Schlammcatchen, Gummistiefelweitwurf oder Einradschwertkampf. Es wird gehört, genau hingehört. Im Vergleich zum Fußball der uneingeschränkt Sehenden, scheint das Ganze etwas langweilig. Man hat gefälligst den Rand zu halten, wenn der Ball im Spiel ist, weil die Spieler sonst Anweisungen und Koordinaten nicht empfangen können. Im Stadion herrscht andächtige Ruhe, wird nicht gerade über die tappsige Verwirrung gekichert, die einige Spielkonstellationen zuverlässig produzieren. Der Schiedsrichter klopft dann kurz auf den Ball, in dem sich eine laute Rassel befindet, und es wird weiter gelauscht.

Der Nichtblinde kommt wegen der Faszination ins Stadion, teilweise bierbäuchige Anti-Ronaldos im, von keiner optischen Warnung gebremsten, Kamikazelauf aufeinander zustürmen ...