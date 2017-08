Re: Freilerner

Leben ohne Schule

Rund 1.000 Kinder in Deutschland sind sogenannte Freilerner. Sie lernen nicht in Schulen, sondern zu Hause. Wieviel Zeit sie mit dem jeweiligen Stoff verbringen, ist ihnen selbst überlassen. Anders als in vielen anderen europäischen Ländern, ist Freilernen in Deutschland nicht erlaubt. Wer seine Kinder dennoch zu Hause unterrichtet, riskiert Streit mit den Behörden bis hin zum Entzug des Sorgerechts. Wir sagen mal so: Hauptsache, die Kids sind gegen Masern geimpft.

Arte, 19.40

Arme Reiche

Die Reichtumsforschung gilt noch als eine sehr junge Disziplin – und wenn es nach den Reichen geht, wie so oft, dann wird sie auch jung sterben. Karrieren lassen sich auf diesem Feld jedenfalls kaum b...