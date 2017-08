Arsch und Bombe. Zwei Seiten einer Wahrheit

Die beste Akademie ist die Badeanstalt: Solange die Freibäder noch offen sind, werden wir hier spätsommerliche Klärungen wichtiger Kulturphänomene vornehmen, fest versprochen. (jW)

Arsch: Ach Gottchen, Lachkonserven-TV: Ein Multimillionär, der sich selbst »spielt«. Und was der da spielt: Whisky einschenken ohne zu verschütten. Drei verschiedene Hemden in zehn Minuten tragen. Betrunken an der Tür lehnen. Betrunken am Kühlschrank lehnen und ... ja, wir ahnen es, keinerlei Probleme mit dem Nichtstun haben. Ich persönlich weiß beim Nichtstun nie, wann ich damit fertig bin! Seine beiden Sidekicks machen das Ganze nicht wett; der eine ist ein essendes Kind, und der andere telefoniert mit seiner geschiedenen Frau über dieses essende Kind. Dass das alles grob frauen- und männerfeindlich ist, ohne menschenfeindlich zu werden, müssen wir dem Autor hoch anrechnen. Aber dafür knapp zwei Millionen Dollar pro Fo...